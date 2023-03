Conférence | La Mafia, les lois et la société civile Salle Jean Barthe (La Madeleine) Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne

Conférence | La Mafia, les lois et la société civile Salle Jean Barthe (La Madeleine), 10 mai 2023, Bergerac . Conférence | La Mafia, les lois et la société civile 5 Rue de la Fonderie Salle Jean Barthe (La Madeleine) Bergerac Dordogne Salle Jean Barthe (La Madeleine) 5 Rue de la Fonderie

2023-05-10 – 2023-05-10

Salle Jean Barthe (La Madeleine) 5 Rue de la Fonderie

Bergerac

Dordogne 5 5 EUR Enrica Dufour vous présente la conférence : » La Mafia, les lois et la société civile » La Mafia qu’est-ce que c’est ? En quoi concerne-t-elle les citoyens européens ?

L’Italie s’est munie de lois pour la combattre. Elle a organisé son procès, poursuivi et

poursuit toujours ses affiliés. Elle a condamné ses chefs qui se sont réfugiés dans la

clandestinité. Une partie de l’Etat s’est mobilisée pour démasquer ses adhérents, retrouver

ses clandestins et percer les secrets de son organisation.

La société civile, devant la mobilisation de l’Etat, a été saisie d’un soubresaut ; elle s’est

réveillée de sa torpeur et a commencé à s’organiser en comités anti-rackets.

Grâce à la perspicacité des enquêteurs, au courage des magistrats et à la résistance active

des citoyens le combat est toujours actuel. Enrica Dufour vous présente la conférence : » La Mafia, les lois et la société civile » La Mafia qu’est-ce que c’est ? En quoi concerne-t-elle les citoyens européens ?

L’Italie s’est munie de lois pour la combattre. Elle a organisé son procès, poursuivi et

poursuit toujours ses affiliés. Elle a condamné ses chefs qui se sont réfugiés dans la

clandestinité. Une partie de l’Etat s’est mobilisée pour démasquer ses adhérents, retrouver

ses clandestins et percer les secrets de son organisation.

La société civile, devant la mobilisation de l’Etat, a été saisie d’un soubresaut ; elle s’est

réveillée de sa torpeur et a commencé à s’organiser en comités anti-rackets.

Grâce à la perspicacité des enquêteurs, au courage des magistrats et à la résistance active

des citoyens le combat est toujours actuel. Pixabay

Salle Jean Barthe (La Madeleine) 5 Rue de la Fonderie Bergerac

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Bergerac Dordogne Salle Jean Barthe (La Madeleine) 5 Rue de la Fonderie Ville Bergerac Departement Dordogne Lieu Ville Salle Jean Barthe (La Madeleine) 5 Rue de la Fonderie Bergerac

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac /

Conférence | La Mafia, les lois et la société civile Salle Jean Barthe (La Madeleine) 2023-05-10 was last modified: by Conférence | La Mafia, les lois et la société civile Salle Jean Barthe (La Madeleine) Bergerac 10 mai 2023 5 Rue de la Fonderie Salle Jean Barthe (La Madeleine) Bergerac Dordogne Dordogne Salle Jean Barthe (La Madeleine) Bergerac

Bergerac Dordogne