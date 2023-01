CONFÉRENCE : LA LONGUE HISTOIRE DU CHARBON DE BOIS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges OT SAINT DIE DES VOSGES Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

2023-01-27 17:15:00 17:15:00 – 2023-01-27 19:00:00 19:00:00

Lycée Jules Ferry, amphithéâtre 48 Rue Saint-Charles

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Conférence proposée par l’Association Guillaume-Budé de Saint-Dié-des-Vosges, animée par l’historien Charles Schlosser. +33 3 29 55 00 18 Lycée Jules Ferry, amphithéâtre 48 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges

