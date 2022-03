Conférence : la longue histoire des charbonniers Reichshoffen, 6 mai 2022, Reichshoffen.

Conférence : la longue histoire des charbonniers Reichshoffen

0 EUR Par Charles Schlosser. Depuis l’Antiquité le charbon de bois était une source d’énergie essentielle et capitale pour le développement de l’humanité en particulier dans le domaine de la métallurgie et du travail du verre. Au 19e siècle, lors de la révolution industrielle, d’autres sources d’énergie en particulier la houille a remplacé progressivement le charbon de bois. Dans toute l’Europe, dans ce siècle d’industrialisation, le charbon de bois gros consommateur de nos forêts est devenu rare et cher. À l’heure actuelle l’association des charbonniers du Fleckenstein font revivre l’histoire du monde des charbonnier.

