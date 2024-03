Conférence : La Loire naviguée, un fleuve transformé par l’homme Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire, mercredi 24 avril 2024.

Présentée par Yves Lecœur, Professeur agrégé et docteur en Histoire contemporaine, Lycée Descartes, Tours
Mercredi 24 avril, 18h00
Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

À l’occasion de la parution de La Loire portant bateaux. Le défi de la navigabilité XVIIIe-XXe s, Yves Lecœur évoquera la mobilisation des hommes de Loire pour assurer la navigabilité de Saint-Just-Saint-Rambert jusqu’à l’estuaire. Bateliers, marchands, ingénieurs et personnels des Ponts et Chaussées… ont contribué à faire de la Loire un fleuve humanisé, loin de l’image de la « Loire sauvage ». Ces efforts d’aménagement et d’entretien ont été mis au service d’une marine adaptée aux contraintes du fleuve et des flux commerciaux s’inscrivant de l’échelon local à l’horizon international.

Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
03 86 26 71 02
musee@mairiecosnesurloire.fr
https://www.museedelaloire.fr/conferences/

© Musée de la batellerie de Conflans-Sainte-Honorine