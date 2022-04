Conférence “La Loire entre 2 rives”

2022-04-27 – 2022-04-27 La Municipalité de Boulleret vous propose une conférence sur le thème de “La Loire entre 2 rives” animée par M. et Mme Richard.

Venez (re)découvrir le hameau de Rognon lors de cette soirée. La Municipalité de Boulleret vous propose une conférence sur le thème de “La Loire entre 2 rives” animée par M. et Mme Richard.

Venez (re)découvrir le hameau de Rognon lors de cette soirée.

