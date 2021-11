Perros-Guirec Perros-Guirec 22700, Perros-Guirec Conférence “La légende arthurienne” présentée par Yves Jézéquel Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: 22700

Perros-Guirec

Conférence “La légende arthurienne” présentée par Yves Jézéquel Perros-Guirec, 1 décembre 2021, Perros-Guirec. Conférence “La légende arthurienne” présentée par Yves Jézéquel Club des Navigateurs 65 rue Anatole Le Braz Perros-Guirec

2021-12-01 – 2021-12-01 Club des Navigateurs 65 rue Anatole Le Braz

Perros-Guirec 22700 Perros-Guirec Conférence “La légende arthurienne : de l’histoire à la légende” présentée par Yves Jézéquel

Le mercredi 1er décembre à 14h, au Club des Navigateurs

Sur inscription: 02 96 23 03 59 +33 2 96 23 03 59 Conférence “La légende arthurienne : de l’histoire à la légende” présentée par Yves Jézéquel

Le mercredi 1er décembre à 14h, au Club des Navigateurs

Sur inscription: 02 96 23 03 59 Club des Navigateurs 65 rue Anatole Le Braz Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2021-10-28 par Office de tourisme de Perros-Guirec

Détails Catégories d’évènement: 22700, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Club des Navigateurs 65 rue Anatole Le Braz Ville Perros-Guirec lieuville Club des Navigateurs 65 rue Anatole Le Braz Perros-Guirec