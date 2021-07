Conférence – La joie par la musique par Arnaud Solignac Querrien, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Querrien.

Lieu-dit Boudiguen La Ferme
Querrien Finistère

Querrien Finistère Querrien

Arnaud Solignac alias Nonolulu, artiste musicien, nous propose une conférence-rencontre-concert. Il vient nous partager sa façon de vivre et de ressentir la musique dans la joie, l’humour et la bonne humeur ! D’où vient ce plaisir d’écouter et de faire de la musique, seul ou à plusieurs ? Que se passe-t-il en nous avec la musique ? Après 10 mois sans organiser de concert, cet échange nous semblait primordial, une belle ouverture pour ce début de saison !

Un spectacle adapté aux enfants comme aux adultes.

Boisson et gâteaux sur place.

La jauge est limitée à 150 personnes. Réservation obligatoire.

Respect des gestes barrières (masques obligatoires)

