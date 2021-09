Conférence – La hêtraie de la Massane, une forêt aux épreuves du temps Auditorium du Museum de Toulouse, 13 octobre 2021, Toulouse.

Conférence – La hêtraie de la Massane, une forêt aux épreuves du temps

Auditorium du Museum de Toulouse, le mercredi 13 octobre à 18:30

La hêtraie de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane est l’une des dernières vieilles forêts du pourtour méditerranéen. Elle est non exploitée depuis plus de 140 ans et se situe à la marge sud de l’aire de distribution du hêtre dans des conditions à la limite de ce que peut tolérer cette espèce en terme de chaleur et de sécheresses estivales. Cette situation unique place cette forêt à un poste avancé du changement climatique. Les recherches menées sur le site visent à comprendre le fonctionnement d’un écosystème naturel et sa réactivité au changement global en cours. Avec **Elodie Magnanou**, Ingénieur de Recherche CNRS à l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer et gestionnaire de la Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane. Soirée coproduite avec la _**Société d’Histoire Naturelle de Toulouse**_. _Crédit photo: Unsplash_

Accès libre et gratuit

Tout au long de l’année, le Muséum réagit à l’actualité de la recherche avec la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse.

Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse



