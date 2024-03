Conférence « La Haute-Saône en 200 cartes postales et photos anciennes » Studio Majo Vesoul, samedi 16 mars 2024.

Conférence « La Haute-Saône en 200 cartes postales et photos anciennes » Studio Majo Vesoul Haute-Saône

Plongez au cœur de la Haute-Saône du XIXème et du début du XXème siècle, par une projection commentée de plus de 200 cartes postales et photos anciennes vie quotidienne, commerce, transports, vie culturelle… Vous y découvrirez l’évolution du département, en particulier son entrée dans l’ère industrielle.

Sur réservation. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

Studio Majo 8 Rue Gevrey

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté yannick.denoix@wanadoo.fr

L’événement Conférence « La Haute-Saône en 200 cartes postales et photos anciennes » Vesoul a été mis à jour le 2024-03-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL