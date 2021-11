Conférence : la guitare électrique Dinan, 26 novembre 2021, Dinan.

Conférence : la guitare électrique Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Dinan

2021-11-26

Dinan Côtes d’Armor

La guitare électrique (solid-body) apparaît au début des années 1950. Elle va rapidement devenir l’instrument emblématique du rock. Ce n’est pas une simple guitare avec un micro, c’est un instrument amplifié totalement nouveau. Quelles sont ses origines ? Ses créateurs ?

Nouvel instrument signifie nouvelle façon de jouer, de composer et également nouveaux sons. Distorsion, feedback, tremolo, sustain… sont des effets largement utilisés et sont devenus des caractéristiques puissantes de nombreux sous-genres du rock comme le métal.

Beaucoup de grands noms du rock sont indissociables de la guitare électrique : Fender, Gibson, Marshall, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Eddie Van Halen, etc. Mais quel est le futur de la guitare électrique au XXIe siècle ?

Avec Gilles Rettel, conférencier, formateur et ancien membre du groupe Marquis de Sade.

Gratuit, dans la limite des places disponibles (sous présentation du pass sanitaire)

Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Dinan

