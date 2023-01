Conférence: La guitare artisanale par Franck Cheval, luthier Montélimar Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Conférence: La guitare artisanale par Franck Cheval, luthier Montélimar, 23 février 2023

Drôme Cabrel, Hallyday, Michael Jones et bien d’autres ont suivi leurs désirs en empruntant un jour le chemin du luthier qui mène à l’atelier de Franck Cheval, qui présentera la fabrication d’une guitare et partagera ses réflexions sur le métier de luthier. https://www.upmontelimar.fr/ Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Montélimar

