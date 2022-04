Conférence : La guerre franco-prussienne illustrée Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

Vermand Aisne Vermand Le Musée du Vermandois vous propose une conférence de M. Dominique Morion, sociétaire de la société académique : 1870-1871 La guerre franco-prussienne illustrée.

La conférence se tiendra à la médiathèque de Vermand le vendredi 22 avril à 18 heures.

Vermand

