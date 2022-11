Conférence – La guerre en ses images Vermand, 25 novembre 2022, Vermand.

Conférence – La guerre en ses images

Grande rue Vermand Aisne

2022-11-25 – 2022-11-25

Vermand

Aisne

Vermand

Vendredi 25 novembre à 18h à la médiathèque de Vermand, Benjamin Gilles donnera une conférence : « La guerre en ses images ».

L’information et la communication occupent aujourd’hui une place très importante dans notre société. Cette réalité, impulsée notamment par les réseaux sociaux, n’est pourtant pas nouvelle. La Grande Guerre constitue en effet un tournant majeur dans la circulation de l’information, la production d’images, la propagande et la censure. C’est même au cours des années 1914-1918 que s’expérimente et se fabrique notre relation à la presse et aux images.

La conférence montrera que le regard qui est alors porté sur la Première Guerre mondiale conditionne grandement notre manière de voir aujourd’hui les conflits.

Biographie :

Benjamin Gilles est directeur du réseau des bibliothèques de l’université Picardie Jules Verne. Préparant un doctorat en histoire, spécialiste du témoignage combattant et des pratiques culturelles durant la Première Guerre mondiale, il a été membre du conseil scientifique de la Mission du Centenaire de la Grande Guerre.

Ce rendez-vous est gratuit.

Les échanges se poursuivront autour du partage de l’amitié.

Renseignements au 0610265668

stephanie.rogerO2@gmail.com +33 6 10 26 56 68

