CONFÉRENCE "LA GUERRE DE TROIE" : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Hérault

CONFÉRENCE "LA GUERRE DE TROIE" : MYTHE OU RÉALITÉ ? 2021-08-26

Avène Hérault Avène Conférence “La guerre de Troie : Mythe ou réalité ? ”

Par Gérard Gillet

Jeudi 26 Août à 17 h

Salle Polyvalente d’Avène

Port du masque Obligatoire

+33 4 67 23 40 25

Détails Catégories d’évènement: Avène, Hérault Autres Lieu Avène Adresse Ville Avène lieuville 43.75767#3.10173