Conférence « La guerre de cent ans ». L’Aigle, 10 mai 2022, L'Aigle.

Conférence « La guerre de cent ans ». UIA de L’Aigle 12 Rue des Tanneurs L’Aigle

2022-05-10 15:00:00 – 2022-05-10 17:00:00 UIA de L’Aigle 12 Rue des Tanneurs

L’Aigle Orne

« La guerre de Cent Ans » est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues, opposant, de 1337 à 1453, la dynastie des Plantagenêt à celle des Valois et à travers elles, le royaume d’Angleterre et celui de France. La conférencière proposera une rétrospective des principaux faits dont la bataille de Verneuil sur Avre du 17 août 1424, qui ont jalonné cette période dite de la guerre de Cent Ans qui reste dans les mémoires en raison des conséquences économiques et politiques.

Animateur: Elizabeth Jacquier

claude.morin27@orange.fr +33 6 08 69 83 81 https://www.uia-laigle.fr/

