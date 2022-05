Conférence : La guerre de 30 ans Marmoutier, 5 juin 2022, Marmoutier.

Conférence : La guerre de 30 ans Marmoutier

2022-06-05 – 2022-06-05

Marmoutier Bas-Rhin

Daniel Peter, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et des Environs donne une conférence pour raconter la guerre de 30 ans en Basse Alsace. Un moyen de comprendre un conflit qui a déchiré toute l’Europe au XVIIe siècle, en s’interrogeant plus spécifiquement sur la région alsacienne.

+33 3 88 02 36 30

Daniel Peter, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et des Environs donne une conférence pour raconter la guerre de 30 ans en Basse Alsace. Un moyen de comprendre un conflit qui a déchiré toute l’Europe au XVIIe siècle, en s’interrogeant plus spécifiquement sur la région alsacienne.

Marmoutier

dernière mise à jour : 2022-05-18 par