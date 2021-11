Marsal Marsal 57630, Marsal CONFERENCE: LA GUERRE DE 30 ANS DANS LE SAULNOIS Marsal Marsal Catégories d’évènement: 57630

Marsal 57630 Marsal Les Amis du Musée du Sel de Marsal organise une conférence animée par Laurent Jalabert, maître de conférence à l’Université de Lorraine sur la Guerre de Trente Ans dans le Saulnois : une histoire longue des années sombres du XVIIe siècle en Lorraine.

La Guerre de Trente Ans est peu connue en France, hormis dans l’Est du pays, en Franche-Comté, Lorraine et Alsace, où les ravages des troupes ont été une triste réalité. Si la guerre débute en 1618 dans le Saint-Empire, elle ne gagne vraiment l’espace lorrain qu’au début des années 1630. Dès lors, le Saulnois se trouve dans la zone de turbulence pour des années : avec les salines, la politique du duc Charles IV et la volonté de Français de maîtriser cette région, la guerre et ses ravages ne tardent pas à meurtrir un pays qui en porte encore, indirectement, ici et là, les stigmates.

Pass sanitaire obligatoire.

