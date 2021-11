Saint-Dizier Saint-Dizier 52100, Saint-Dizier Conférence ‘La guerre de 1870 et la tragédie de la Commune de Paris’ Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: 52100

Saint-Dizier

Conférence ‘La guerre de 1870 et la tragédie de la Commune de Paris’ Saint-Dizier, 10 novembre 2021, Saint-Dizier. Conférence ‘La guerre de 1870 et la tragédie de la Commune de Paris’ Place du Général de Gaulle Espace ‘Coeur de Ville’ Saint-Dizier

2021-11-10 19:00:00 – 2021-11-10 20:00:00 Place du Général de Gaulle Espace ‘Coeur de Ville’

Saint-Dizier 52100 Conférence animée par Christian Bardin et par le Souvenir Français de Saint-Dizier qui rend hommage à Louis Adolphe Georges, fusillé par les Prussiens le 18 septembre 1870. +33 3 29 70 26 86 https://www.lacduder.com/a-faire/activites/patrimoine-artisanat/patrimoine/historial-le-musee-du-souvenir-francais-et-des-anciens-marins-2149980 Place du Général de Gaulle Espace ‘Coeur de Ville’ Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 52100, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Place du Général de Gaulle Espace 'Coeur de Ville' Ville Saint-Dizier lieuville Place du Général de Gaulle Espace 'Coeur de Ville' Saint-Dizier