Conférence « La Grossophobie en 60 minutes », par Solenne Carof Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 16 mars 2022, Paris.

de 19h30 à 21h30

gratuit

Une conférence de Solenne Carof, autrice de « La grossophobie » (Editions de la maison des Sciences de l’Homme, 2021). Le mercredi 16 mars à 19h30, sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr. Depuis des années, les associations et les militantes ont révélé l’ampleur des discriminations et des stigmatisations que vivent les personnes très corpulentes. Malgré ces mobilisations, les réseaux sociaux demeurent saturés d' »humour » grossophobe et la tyrannie de la minceur continue de sévir, générant de graves problèmes de santé et de nombreuses souffrances. Les études chiffrées sur la grossophobie montrent également qu’au-delà d’un certain poids les discriminations se systématisent. Elles ont lieu au travail, chez le médecin, dans l’intimité, sur les applications de rencontre ou au sein de la famille. Au fil de son enquête, Solenne Carof dévoile les enjeux de pouvoir qui traversent la question de la corpulence. Elle signe une étude décisive pour s’armer contre une violence qui devrait être condamnée, tant socialement que juridiquement. Solenne Carof est maîtresse de conférences en sociologie à Sorbonne Université et chercheuse au laboratoire GEMASS (CNRS). ses recherches portent sur l’alimentation, la grosseur, le genre et la santé. Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre Paris 75019

