Vosges Conférence « La graniterie du Pont de Miellin », animée par Cyrille DELANGLE, géologue Terrae Genesis le vendredi 9 décembre 2022 à 20h30 aux épinettes Adhésion familiale annuelle MJC 8€ / GRATUIT pour les adhérents + famille

Adhésion familiale annuelle MJC 8€ / GRATUIT pour les adhérents + famille ou 5€ la conférence par personne pour les non adhérents

