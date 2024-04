Conférence La grande réconciliation avec les Amérindiens du Québec Maison Garbay Luglon, mercredi 17 avril 2024.

Conférence La grande réconciliation avec les Amérindiens du Québec Maison Garbay Luglon Landes

L’auteure québécoise, Hélène Lanctôt, abordera le sujet de la colonisation du Québec et ses conséquences jusqu’à aujourd’hui sur son territoire et comment guérir de cette blessure est formateur à bien des égards.

Malgré l’occupation contestée de leur territoire, les Autochtones ont contribué à faire du Québec une société distincte.

Depuis quelques années, ils se mobilisent pour guérir des blessures de l’Histoire. Sur ce chemin, une collaboration et un partage entre tous les habitants sont nécessaires.

Et si leur spiritualité et leur rapport à la nature nous aidaient à comprendre les vrais enjeux de l’écologie ?

Et si guérir de l’histoire nous permettait de nous prémunir d’un autre type de colonisation,

présente à l’échelle mondiale et bien plus dangereuse ?

Cette rencontre est co-organisée avec le Cercle de lecture de Sabres et le Cercle de lecteurs de EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 16:00:00

fin : 2024-04-17 18:00:00

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine info@maisongarbay.fr

