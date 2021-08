Paris Palais des Congrès de Paris 1 Paris Conférence : LA GRANDE INFLEXION : LA RELANCE SERA…ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ! Palais des Congrès de Paris 1 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Palais des Congrès de Paris 1, le jeudi 16 septembre à 10:30

Le mouvement en faveur de la transition écologique et sociale s’accélère. Un tournant s’opère, tous les acteurs se mobilisent, notamment les entreprises et les politiques avec un plan de relance exceptionnel, tourné vers la transition écologique ! Comment les réseaux, les labels peuvent contribuer à cette grande inflexion ? Durant cet atelier, l’Agence LUCIE et France Qualité vous livreront leur vision d’une relance qui doit être écologique et solidaire et vous présenteront leurs synergies pour accompagner les entreprises vers la RSE.

Sur inscription ou payant

Comment accélérer la transition vers de nouveaux modèles plus responsables pour les Hommes et la planète ? Palais des Congrès de Paris 1 Place de la porte Maillot – 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T10:30:00 2021-09-16T11:15:00

