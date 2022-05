Conférence – La gestion de carrière du sportif de haut niveau Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Oyonnax

Conférence – La gestion de carrière du sportif de haut niveau, 20 septembre 2022, Oyonnax. Conférence – La gestion de carrière du sportif de haut niveau Petit théâtre Centre culturel Aragon Oyonnax

2022-09-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-20 Petit théâtre Centre culturel Aragon

Oyonnax 01100 EUR 5 5 Durant deux heures, écoutez, échangez et posez vos questions à deux professionnels du sport : Laurent Ardito et Sylvain Terraz. Petit théâtre Centre culturel Aragon Oyonnax

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Oyonnax Autres Lieu Oyonnax Adresse Petit théâtre Centre culturel Aragon Ville Oyonnax lieuville Petit théâtre Centre culturel Aragon Oyonnax Departement Ain

Oyonnax Oyonnax Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyonnax/

Conférence – La gestion de carrière du sportif de haut niveau 2022-09-20 was last modified: by Conférence – La gestion de carrière du sportif de haut niveau Oyonnax 20 septembre 2022 Ain Oyonnax

Oyonnax Ain