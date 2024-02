Conférence la Géodiversité Place du Château Rochechouart, mercredi 6 mars 2024.

La Maison de la Réserve vous convie à une conférence sur la géodiversité française origines et incidences. Animée par Pierrick GRAVIOU, docteur en géologie. Il abordera la géodiversité française qui résulte d’une longue histoire et qui se traduit par une multitude de paysages et de terroirs à l’origine de la richesse culturelle du territoire national. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:30:00

fin : 2024-03-06

Place du Château Mairie, salle Léon Pagnoux

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence la Géodiversité Rochechouart a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Porte Océane du Limousin