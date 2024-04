CONFÉRENCE LA FRICHE INDUSTRIELLE DANS LE PAYSAGE URBAIN CLOITRE DES RÉCOLLETS Metz, lundi 8 avril 2024.

CONFÉRENCE LA FRICHE INDUSTRIELLE DANS LE PAYSAGE URBAIN CLOITRE DES RÉCOLLETS Metz Moselle

Lundi

La friche industrielle dans le paysage urbain, une question d’image et d’aménagement.

Table ronde animée par Simon Edelblutte, Professeur de géographie.

Avec la participation de

Henri Hasser, Vice-Président de l’Eurométropole de Metz, Délégué à la planification et à l’urbanisme,

Audrey Brantonne, Architecte au CAUE de Meurthe-et-Moselle,

Philippe Bredar, Directeur du développement et de l’aménagement, SEBL Grand Est,

Johan Cornu, Paysagiste concepteur, gérant de Bois Sacré Atelier de Paysage.

La Chaire Urbanisme et Aménagement Durables de l’Université de Lorraine organise, sous forme de tables rondes, les Ateliers lorrains, animées par un enseignant-chercheur spécialiste de la thématique abordée et réunissant des praticiens de tous horizons choisis pour la pertinence de leur expérience et leur capacité à nourrir le débat.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 09:30:00

fin : 2024-04-08 12:00:00

CLOITRE DES RÉCOLLETS 1 rue des récollets

Metz 57000 Moselle Grand Est

L’événement CONFÉRENCE LA FRICHE INDUSTRIELLE DANS LE PAYSAGE URBAIN Metz a été mis à jour le 2024-04-04 par AGENCE INSPIRE METZ