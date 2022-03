Conférence : La francophonie Erquy, 17 mars 2022, Erquy.

Conférence : La francophonie Erquy

2022-03-17 14:30:00 – 2022-03-17 17:00:00

Erquy Côtes d’Armor

Histoire de la francophonie et de la littérature francophone par Michèle Souchet-Gavel, agrégée de lettres.

Si de nombreux écrivains de par le monde choisissent d’écrire en français, leur rapport à notre langue est varié : pour certains, il s’agit d’une langue maternelle, pour d’autres, c’est une langue issue de la colonisation et qui côtoie d’autres langues nationales.

Ils retraceront une histoire de la francophonie et de la littérature francophone et s’attarderont également sur l’évolution de la « littérature francophone », appellation critiquée par certains qui préfèrent parler de « littérature – monde en français ».

+33 2 96 63 64 64 https://www.capderquy-valandre.com/planifier/a-voir-a-faire/sports-et-loisirs/ancre-des-mots-1835401

