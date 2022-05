Conférence : La France, terre d’accueil pour les Jazzmen Américains

Conférence : La France, terre d’accueil pour les Jazzmen Américains, 28 mai 2022, . Conférence : La France, terre d’accueil pour les Jazzmen Américains

2022-05-28 17:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 La France connaissait déjà le ragtime. Mais c’est en 1918, avec l’arrivée des Américains sur le front, qu’elle va vraiment faire connaissance avec cette musique… Par Gautier Laurent, bassiste, contrebassiste et compositeur, titulaire du Diplôme d’Etat de Jazz. Adultes / 1h Entrée libre Comment reconnaître les orchidées et comprendre les mécanismes mis au point pour attirer les insectes pollinisateurs ? La France connaissait déjà le ragtime. Mais c’est en 1918, avec l’arrivée des Américains sur le front, qu’elle va vraiment faire connaissance avec cette musique… Par Gautier Laurent, bassiste, contrebassiste et compositeur, titulaire du Diplôme d’Etat de Jazz. Adultes / 1h Entrée libre dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville