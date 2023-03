CONFÉRENCE : « LA FORÊT, LE BOIS ET LES HOMMES, UN DESTIN LIÉ » Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

2023-03-25 16:00:00 – 18:00:00
Musée Pierre Noël, 11 Rue Saint Charles, Saint-Dié-des-Vosges, Vosges

2023-03-25 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-25 18:00:00 18:00:00

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Conférence de M. Pascal TRIBOULOT, Directeur honoraire de l’ENSTIB à Epinal.

Une séance de dédicace sera possible, avant et après la conférence, pour Monsieur Triboulot et les coauteurs du livre « Le peuple du bois », éditions du signe, 2022 ».

Salle de spectacle CHOLE. +33 3 29 51 60 35 Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges

