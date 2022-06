CONFÉRENCE : LA FORÊT ET LES ARBRES AUX DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

CONFÉRENCE : LA FORÊT ET LES ARBRES AUX DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE Saint-Brevin-les-Pins, 3 août 2022, Saint-Brevin-les-Pins. CONFÉRENCE : LA FORÊT ET LES ARBRES AUX DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Loire-Atlantique Conférence dirigée par Alain Persuy, naturaliste et forestier.

Gratuit et ouvert à tous (libre pour les adhérents Les Amis de Saint-Brevin et sur réservation pour les autres).

