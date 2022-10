Conférence : « la forêt et le changement climatique » Hourtin Hourtin Catégories d’évènement: Gironde

Conférence : « la forêt et le changement climatique »

Rue de la Misaine Salle d'animation Hourtin

2022-10-14 15:00:00

Gironde Hourtin Conférence organisée par l’UTLHM et animée par Antoine Kremer. Tarif adhérent : 4€ et 7€ pour les non-adhérents Conférence organisée par l’UTLHM et animée par Antoine Kremer. Tarif adhérent : 4€ et 7€ pour les non-adhérents +33 6 14 10 14 46 UTLHM

