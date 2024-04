Conférence La Forêt d’aujourd’hui et de demain Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët, jeudi 2 mai 2024.

Conférence La Forêt d’aujourd’hui et de demain Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët Finistère

Par Jérôme Bourgoin et Paul Sansot de l’Office National des forêts.

La forêt de Saint-Maurice et la forêt domaniale de Carnoët composent un massif contigu aux enjeux écologiques et sociaux variés qu’il convient de prendre en compte au quotidien pour leurs gestionnaires. Comment les essences forestières sont privilégiées, quelle est la vie d’une parcelle forestière, quelle biodiversité est présente dans ces massifs, comment la préserver tout en coupant des arbres destinés à la consommation locale de bois, comment composer avec les attentes des usagers et préserver le patrimoine présent en forêt ? Toutes ces questions et les vôtres seront abordées lors de cette conférence. La conférence sera suivie d’une balade forestière commentée sur les espèces et l’évolution des arbres sur le terrain.

Gratuit sur réservation via billetweb.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:00:00

fin : 2024-05-02 16:00:00

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne saintmaurice@clohars-carnoet.bzh

