CONFÉRENCE LA FIN DE VIE Place de l'Église Saint-Pierre-sur-Erve, vendredi 8 mars 2024.

Les conditions de Fin de vie un enjeu individuel et collectif

Depuis des mois on nous promet une proposition de loi devant répondre aux questions concernant l’euthanasie, le suicide assisté, l’aide active à mourir, les soins palliatifs …

Le retard pris témoigne des difficultés rencontrées sur un sujet éminemment délicat, aux enjeux éthiques fondamentaux.

Nous essaierons d’y voir plus clair et d’en débattre le vendredi 8 mars à 19h au Bistrot associatif de St Pierre sur Erve …. Conférence organisée par In Vivo Au sein du vivant .

Place de l’Église Bistrot associatif

Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire auseinduvivant@gmail.com

