Conférence : la femme dans le cinéma indien

Le samedi 20 mai 2023

de 18h30 à 19h30

Tout public. gratuit

Une conférence proposée par l’association « Les Comptoirs de l’Inde » Conférence sur « La femme dans le cinéma » indien, par Daniel Chocron, historien du cinéma. Daniel Chocron évoquera la femme indienne dans les films de trois cinéastes majeurs : Satyiajit Ray, Guru Dutt et Ritwik Ghatak. A l’inverse d’un cinéma commercial pour grand public (Bollywod), ces metteurs en scène représentent dans leurs films les femmes non pas comme des stéréotypes mais comme des personnes à part entière. Association Les Comptoirs de l’Inde 60 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : 0146590212 comptoirs-inde@wanadoo.fr https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/ https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/

