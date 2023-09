Conférence : La fanfiction queer comme espace de création littéraire et politique Bibliothèque Italie Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Le mardi 14 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre, sans réservation.

Une conférence qui rend hommage à une communauté souterraine et mésestimée qui s’est battue pour créer des espaces de sociabilité et d’entraides ; dont la place dans l’histoire queer mérite d’être revalorisée et qui continue, encore aujourd’hui, d’aider de nombreuses personnes à s’affirmer dans leurs identités.

« The rather nebulous bounds of good taste »

queering anderotizing the canon with fanfiction.

« This is to confirm our conversation that we do not object [anymore] to fan-written stories involving homosexual characters, as long as they, too, remain non-explicit about sex and within the rather nebulous bounds of good taste. »1

Apparue à la fin des années soixante

sous la plume d’adolescente, d’auteures et universitaires fans de Star Trek, la

fanfiction désigne ces travaux de fiction créés par détournement et adaptation

de récits préexistants, généralement issus de la culture mainstream (films,

jeux-vidéos, séries, comics, romans, etc.).

Elle est affaire d’accommodation :

son auteur.e pirate le canon d’une histoire référente, qu’iel adapte et

reprise, jusqu’à ce que celle-ci fasse écho à ses propres attentes et désirs.

La fanfiction est l’héritière d’une

science-fiction qui, dès les années vingt, s’élabore en dialogue avec sa communauté

de lecteur·ice·s (par le biais des magazines, de fanzines et de conventions)

ou, comme l’explique Justine Larbalestier, d’une science-fiction qui se

comprend comme activité sociale tout autant que littérature2. Mais

si la science-fiction a quitté depuis longtemps le domaine de la pulp, la

fanfiction continue d’être jugée vulgaire et de mauvais goût.

La raison de ce dénigrement tient,

comme nous le verrons, du fait qu’elle est un objet littéraire principalement

queer et pornographique écrit, le plus souvent, « par des femmes, pour des

femmes » (Joanna Russ).

1 extrait d’une des « Open Letters to Star Wars Zine Publishers » envoyées en 1981 par Maureen Garret, conseillère légale pour Lucasfilm.

2 Cf. Larbalestier, The Battle of the Sexes in Science Fiction, Middletown 2002.

La communauté des auteur·es et des

lecteur·ices de fanfiction constitue un « queer female space » dont les

gestes politiques et productions culturelles ont silencieusement influencé, en

l’espace d’un demi-siècle, plusieurs histoires : celle de la

science-fiction et du milieu geek ; celle de la zine culture (papier

et vidéo) ; celle d’internet.

archiveofourown.org, par exemple, un site

de fanfiction souvent présenté comme une « cyber utopie féministe »,

constitue l’un des fonds d’archives de création queer les plus importants du

monde. C’est, également, le deuxième site de littérature anglophone le plus

fréquenté sur internet.

Iris Lafon est chercheuse en

histoire de l’art contemporain et commissaire d’exposition indépendante.

Ses travaux, teintés d’histoire

sociale et d’archéologie des médias, porte sur les dispositifs de monstration

et de diffusion des œuvres (catalogues d’exposition, cartons de vernissage, etc.).

Elle s’attache, plus spécifiquement,

à dessiner une histoire des tactiques expositionnelles et archivistiques de communautés

artistiques et culturelles marginalisées, des alternative spaces new-yorkais

aux plateformes internet des fandoms queer. Elle a fondé, avec Valérie

Leclercq, ladestructiondesespacesvides, une plateforme curatoriale qui allie recherches

visuelles, musicales et para-académiques. A travers celle-ci, elles programment Our Story à CINEMATEK (Bruxelles),

le rendez-vous mensuel consacré à l’image en mouvement queer.

