L'Arbresle L'Arbresle L'Arbresle, Rhône CONFERENCE “LA FAMILLE PRESQUE ZERO DECHET” DE JEREMIE PICHON L’Arbresle L'Arbresle Catégories d’évènement: L'Arbresle

Rhône

CONFERENCE “LA FAMILLE PRESQUE ZERO DECHET” DE JEREMIE PICHON L’Arbresle, 20 novembre 2021, L'Arbresle. CONFERENCE “LA FAMILLE PRESQUE ZERO DECHET” DE JEREMIE PICHON SALLE CLAUDE TERRASSE Rue de Paris L’Arbresle

2021-11-20 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-20 22:00:00 22:00:00 SALLE CLAUDE TERRASSE Rue de Paris

L’Arbresle Rhône L’Arbresle Rhône Venez à la rencontre de Jérémie Pichon, auteur du livre Famille “presque” zéro déchet “ze guide”, Lors de sa conférence, Jérémie PICHON nous raconte avec humour, comment sa famille a mené l’aventure pour réduire leurs déchets. +33 6 49 99 24 34 https://www.paysdelarbresle.fr/ SALLE CLAUDE TERRASSE Rue de Paris L’Arbresle

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle

Détails Catégories d’évènement: L'Arbresle, Rhône Autres Lieu L'Arbresle Adresse SALLE CLAUDE TERRASSE Rue de Paris Ville L'Arbresle lieuville SALLE CLAUDE TERRASSE Rue de Paris L'Arbresle