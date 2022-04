conférence: LA FACE CACHEE DES CALANQUES Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: 71200

conférence: LA FACE CACHEE DES CALANQUES Le Creusot, 7 juin 2022

2022-06-07 19:00:00 – 2022-06-07 20:30:00

Le Creusot 71200 EUR 0 Le tourisme dans le Massif des Calanques ne s’est développé qu’à partir des années 50-60. Aujourd’hui, il est fréquenté par des millions de visiteurs chaque année en toutes saisons. Il est vrai que les paysages y sont magnifiques mais cette sur-fréquentation commence à poser problème. On pourrait penser que « c’était mieux avant ». Comment était-ce « avant » ?

– De nombreux vestiges attestent d’une activité agro-pastorale relativement importante jusqu’au début 20ème.

– Marseille a connu un essor considérable au cours du 19ème siècle. Quel a été l’impact de la révolution industrielle dans le Massif des Calanques ?

Que reste-t-il aujourd’hui de ce passé souvent méconnu ?

Batiment des Arcades 7 Boulevard Henri-Paul Schneider Le Creusot

