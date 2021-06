Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Conférence la face cachée de l’ordre des templiers Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

2021-06-27 – 2021-06-27
Parisot Gîte Arcadie

Tony Quimbel vous présentera les templiers lors de la conférence qu'il tiendra dimanche à 16h00 au gîte Arcadie. Il abordera les découvertes, les templiers en Amérique, les codes secrets, le savoir caché, le trésor. Entrée 10€
+33 6 83 42 93 18
dernière mise à jour : 2021-06-22

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse Parisot Gîte Arcadie Ville Le Buisson-de-Cadouin lieuville 44.82795#0.89978