Hérault Valflaunès Nous avons la joie de vous convier à la journée de conférences sur le thème de la domestication.

Est ce un partenariat ou un asservissement ? Le 3 décembre 2022

Centre équestre des Cabanelles – Route de Quissac – 34270 VALFLAUNES Le Docteur vétérinaire Patrice ROUCHOSSE présentera son étude sur la domestication animale, des origines à nos jours et fera un lien sur les remèdes homéopathiques des animaux domestiqués versus leurs cousins sauvages, comme le chien et le loup, le chat et le lion entre autres. Puis Jocelyne PORCHER, Directrice de recherches à l’INRA nous expliquera la domestication et le travail animal. Enfin, le Docteur vétérinaire Alain BOUTONNET cloturera la journée avec la présentation d’Equi Astral. L’entrée est libre et gratuite mais le nombre de places étant limité, nous avons besoin d’une réservation !

Merci de vous inscrire préalablement avec ce lien : https://www.billetweb.fr/conference-sur-la-domestication… Conférences sur le thème de la domestication : est-ce un partenariat ou un assouvissement ?

Le Samedi 03 décembre

Au Centre Equestres des Cabanelles – Valflaunès Avec les interventions de Patrice Rouchosse, Jocelyne Porcher et Alain Boutonnet Entrée libre

Réservation obligatoire Laboratoire Biodalg

