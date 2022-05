Conférence ‘La diversité insoupçonnée des araignées’

2022-05-28 – 2022-05-28 Salle polyvalente , à 16h30, Conférence gratuite. Entrée libre mais réservation conseillée (un formulaire sera mis en place pour anticiper sur le nombre de participants)

– Naillat Nature : Romain Sordello, naillatnature@free.fr, 06 62 06 85 19

– Médiathèque de Saint-Sulpice le Dunois : Monique, bib.stsulpiceledunois@orange.fr, 05 55 89 25 48 Que d’idées reçues sur le monde méconnu des araignées ! Ces animaux à huit pattes, pourtant fascinants dans leur mode de vie très divers, méritent mieux que la crainte qu’ils inspirent souvent. Alors prenons le temps de nous mettre à leur échelle et de les observer attentivement pour mieux les connaître… Conférencière : Christine Rollard, biologiste aranéologue, enseignante-chercheuse et Maitresse de Conférences au Muséum national d’Histoire naturelle

Durée : 16h30-18h soit 1h-1h30 de conférence + questions/réponses avec la salle puis prolongation à la médiathèque jusqu’à 20h. La conférence sera suivie d’un moment de convivialité à la médiathèque de Saint-Sulpice-le-Dunois. Ce moment sera aussi l’occasion de faire de prospections/déterminations d’araignées sur le site de la médiathèque (jardin, terrasse, rue) et de prendre connaissance d’un fonds documentaire sur les araignées Salle polyvalente , à 16h30, Conférence gratuite. Entrée libre mais réservation conseillée (un formulaire sera mis en place pour anticiper sur le nombre de participants)

