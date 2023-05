Conférence / La diffusion du christianisme dans l’Amour Missions Etrangères de Paris, 6 juin 2023, Paris.

Le mardi 06 juin 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

La région de l’Amour s’étend du Nord de la Mandchourie jusqu’à l’embouchure de la mer d’Okhotsk. Dès 1840, cette région a attiré l’attention des missionnaires chrétiens : les Catholiques s’installent en Mandchourie en 1842 avec les Mission Étrangères de Paris.

La diffusion du christianisme dans l’Amour de 1840 à nos jours : approche anthropologique et historique de quelques cas d’études

La région de l’Amour s’étend du Nord de la Mandchourie jusqu’à l’embouchure de la mer d’Okhotsk. Jusqu’à 1860, cette région appartenait à la dynastie chinoise des Qing ; depuis, la partie septentrionale appartient à la Russie et la partie méridionale à la Chine. L’Amour est peuplé d’une dizaine de populations considérées de part et d’autre de la frontière comme des minorités autochtones. Dès 1840, cette région a attiré l’attention des missionnaires chrétiens : les Catholiques s’installent en Mandchourie en 1842 avec les Mission Étrangères de Paris. Cette conférence abordera entre autres les sources qui témoignent de ces missions pour comprendre les stratégies missionnaires ainsi que les perceptions autochtones de ces missions, mais aussi la question de l’incorporation et de l’appropriation du système de pensée chrétien.

À propos de la conférencière :

Anne Dalles-Maréchal, Docteure en anthropologie religieuse et histoire des religions, EPHE, Paris. Membre associée au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS)

Conférence organisée en partenariat avec et l’Association Française des Amis de l’Orient(AFAO) et l’Institut de recherche France Asie (IRFA).

Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris

Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/la-diffusion-du-christianisme-dans-lamour/ animation@missionsetrangeres.com https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://missionsetrangeres.com/evenement/la-diffusion-du-christianisme-dans-lamour/

MEP Conférence MEP