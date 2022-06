Conférence La détox

Conférence animée par Melanie Mordogan, naturopathe. Notre alimentation moderne, nos consommations et notre style de vie génèrent des toxines qui vont s’accumuler dans notre corps et, au fur et à mesure, le « gripper ». Apprenez à reconnaître les signes qui indiquent cet excès et quelles solutions détox s’adapteraient à vous.



Conférence animée par Melanie Mordogan, naturopathe.

