CONFÉRENCE “LA DENDROCHRONOLOGIE : UNE DISCIPLINE AU SERVICE DE LA RESTAURATION ET DE L’HISTOIRE” Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre

Sarthe

CONFÉRENCE “LA DENDROCHRONOLOGIE : UNE DISCIPLINE AU SERVICE DE LA RESTAURATION ET DE L’HISTOIRE” Asnières-sur-Vègre, 23 avril 2022, Asnières-sur-Vègre. CONFÉRENCE “LA DENDROCHRONOLOGIE : UNE DISCIPLINE AU SERVICE DE LA RESTAURATION ET DE L’HISTOIRE” Asnières-sur-Vègre

2022-04-23 17:00:00 – 2022-04-23

Asnières-sur-Vègre Sarthe Asnières-sur-Vègre EUR 4 Comme chaque année, le Manoir de la Cour accueille une série de conférences, en partenariat avec l’association du Patrimoine d’Asnières. « La dendrochronologie : une discipline au service de la restauration et de l’Histoire » vous sera présentée par Yannick Le Digol, dirigeant de Dendrotech. Découvrez la dendrochronologie et son utilisation contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 https://www.lemanoirdelacour.fr/ Comme chaque année, le Manoir de la Cour accueille une série de conférences, en partenariat avec l’association du Patrimoine d’Asnières. « La dendrochronologie : une discipline au service de la restauration et de l’Histoire » vous sera présentée par Yannick Le Digol, dirigeant de Dendrotech. Asnières-sur-Vègre

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre, Sarthe Autres Lieu Asnières-sur-Vègre Adresse Ville Asnières-sur-Vègre lieuville Asnières-sur-Vègre Departement Sarthe

Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-vegre/

CONFÉRENCE “LA DENDROCHRONOLOGIE : UNE DISCIPLINE AU SERVICE DE LA RESTAURATION ET DE L’HISTOIRE” Asnières-sur-Vègre 2022-04-23 was last modified: by CONFÉRENCE “LA DENDROCHRONOLOGIE : UNE DISCIPLINE AU SERVICE DE LA RESTAURATION ET DE L’HISTOIRE” Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre 23 avril 2022 Asnières-sur-Vègre sarthe

Asnières-sur-Vègre Sarthe