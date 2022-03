Conférence – La dendrochronologie, méthode de datation du bâti par les cernes du bois salle des fêtes Lhomme Catégories d’évènement: Lhomme

salle des fêtes, le samedi 12 mars à 18:00

Conférence – La dendrochronologie, méthode de datation du bâti par les cernes du bois par Yannick Le Digol, archéologue, créateur et dirigeant de dendrotech. L’événement s’inscrit dans le cadre du lancement de la publication Autour de La Chartre Un territoire entre Loir et coteaux.

Entrée libre

Cette conférence mettra en évidence l’intérêt de la dendrochronologie, méthode de datation du bâti par les cernes du bois, dans le cadre de l”inventaire du patrimoine de la vallée du Loir. salle des fêtes Lhomme Lhomme Sarthe

