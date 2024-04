Conférence La découverte et l’épopée de la marque Banania Kutzenhausen, dimanche 21 avril 2024.

Jean-Claude Ball, collectionneur passionné, dévoilera en priorité la découverte et l’épopée de la marque Banania, dont la recette gourmande est à base de cacao, de céréales, de miel et de… bananes !

À 16h, Jean-Claude Ball, collectionneur passionné, dévoilera en priorité la découverte et l’épopée de la marque Banania, dont la recette gourmande est à base de cacao, de céréales, de miel et de… bananes !

Profitez de votre visite pour découvrir des anecdotes et des petites histoires qui concernent la belle collection de boîtes de cacao et autres préparations comme Banania, Ovomaltine, Poulain, Suchard…, alliés parfois centenaires du petit-déjeuner.

Et, tout au long de l’après-midi, dégustation de chocolats chauds au lait, à l’eau, à la cannelle, à la mode viennoise ou brésilienne…. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

