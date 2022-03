Conférence : LA DANSE ET LE SACRÉ Autre lieu, 7 avril 2022, Genève.

Nicole Haring et Dora Kiss animeront cette soirée et nous ferons voyager du 15è siècle à nos jours en parcourant la relation de la Danse avec le Sacré, en présentant des textes, des partitions et en illustrant leur propos par des sessions de danse. Nicole Häring est danseuse, chorégraphe dans la compagnie Kôré depuis sa création en 2011. Elle a notamment collaboré avec l’ECR sur des projets sociaux auprès de personnes en réinsertion. Dora Kiss, danseuse, docteure et chercheuse en danse et en musicologie, a créé un catalogue des écrits suisse de la danse. C’est la deuxième conférence d’un cycle de sept, consacré à L’Art et au Sacré. Ces soirées à plusieurs voix proposent un tour d’horizon de l’expression du sacré dans les sept arts : architecture, sculpture, arts visuels, musique, littérature, arts de la scène, et cinéma. Tout au long des travaux de rénovation de la paroisse du Sacré-Cœur en Maison d’Eglise, l’Eglise catholique romaine-Genève vous invite ainsi à vivre des temps d’échange pour déjà faire vivre ce projet d’envergure. L’entrée est gratuite mais le nombre de places est limité, nous vous encourageons à ne pas tarder pour vous inscrire. **Informations pratiques :** Jeudi 7 avril 2022 à 18h30 Le Cénacle, 17 promenade Charles-Martin CH-1208 Genève Entrée gratuite mais places limitées. Sur réservation : 0223194355 – [audrey.brasier@ecr-ge.ch](mailto:audrey.brasier@ecr-ge.ch)

