Conférence « la cristallerie de Baccarat » Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Le château de Javarzay accueille une nouvelle fois Luc Gardiol, un conférencier passionné pour une présentation illustrée d’une des plus grandes entreprises artisanales de France, la Cristallerie de Baccarat. Située en Lorraine, cette entreprise fabrique de la cristallerie d’art, mettant en lumière, l’excellence artisanale et artistique française. C’est un nouveau voyage au pays de Génies que proposent Luc Gardiol, le Château de Javarzay et la Médiathèque de Chef-Boutonne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

9, avenue des Fils Foucault

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence « la cristallerie de Baccarat » Chef-Boutonne a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Pays Mellois