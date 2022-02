Conférence: La coquille Saint Jacques, sentinelle de l’Océan Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Conférence: La coquille Saint Jacques, sentinelle de l’Océan Morlaix, 16 mars 2022, Morlaix. Conférence: La coquille Saint Jacques, sentinelle de l’Océan CCI de Morlaix Aéroport CS 27934 Morlaix

2022-03-16 – 2022-03-16 CCI de Morlaix Aéroport CS 27934

Morlaix Finistère Avec Laurent Chauvaud

Ecologiste benthique et directeur de recherche au CNRS

Son histoire est une odyssée ; sa biologie, un miracle de la nature.

Grâce à la recherche scientifique, la coquille Saint-Jacques est une machine à remonter le temps, une archive environnementale, une sentinelle des évolutions du milieu marin et du réchauffement climatique. C’est aussi un instrument de musique : le claquement de ses valves est riche de messages. Elle nous révèle au quotidien l’état de santé de la mer. Son histoire est une odyssée ; sa biologie, un miracle de la nature. espacedessciences@villemorlaix.org +33 6 70 26 97 54 http://www.espace-sciences.org/morlaix/programme Avec Laurent Chauvaud

Ecologiste benthique et directeur de recherche au CNRS

Son histoire est une odyssée ; sa biologie, un miracle de la nature.

Grâce à la recherche scientifique, la coquille Saint-Jacques est une machine à remonter le temps, une archive environnementale, une sentinelle des évolutions du milieu marin et du réchauffement climatique. C’est aussi un instrument de musique : le claquement de ses valves est riche de messages. Elle nous révèle au quotidien l’état de santé de la mer. Son histoire est une odyssée ; sa biologie, un miracle de la nature. CCI de Morlaix Aéroport CS 27934 Morlaix

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse CCI de Morlaix Aéroport CS 27934 Ville Morlaix lieuville CCI de Morlaix Aéroport CS 27934 Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Conférence: La coquille Saint Jacques, sentinelle de l’Océan Morlaix 2022-03-16 was last modified: by Conférence: La coquille Saint Jacques, sentinelle de l’Océan Morlaix Morlaix 16 mars 2022 finistère morlaix

Morlaix Finistère