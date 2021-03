Ugine Ugine Savoie, Ugine Conférence : La confiance en soi chez le jeune enfant Ugine Catégories d’évènement: Savoie

Ugine

Conférence : La confiance en soi chez le jeune enfant, 18 mars 2021-18 mars 2021, Ugine. Conférence : La confiance en soi chez le jeune enfant 2021-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-03-18

Ugine Savoie Ugine Une conférence pour aborder la confiance en soi d’une façon inhabituelle et pour trouver les mots qui aident à la construire et à la réguler. centre-socioculturel@ugine.com +33 4 79 89 70 29 https://www.ugine.com/ Une conférence pour aborder la confiance en soi d’une façon inhabituelle et pour trouver les mots qui aident à la construire et à la réguler.

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Ugine Autres Lieu Ugine Adresse Ville Ugine