Valmont Valmont Seine-Maritime, Valmont Conférence : “La conception d’une BD historique” Valmont Valmont Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Valmont

Conférence : “La conception d’une BD historique” Valmont, 15 septembre 2021, Valmont. Conférence : “La conception d’une BD historique” 2021-09-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-15 Salle de la concorde Rue Louis Barbier

Valmont Seine-Maritime Valmont Quand on aborde une Bande Dessinée, on lit les textes mais peut-on imaginer ce que chaque décor, chaque costume, chaque détail sous-entend de recherches ? Pour ne pas risquer un anachronisme ou la moindre erreur dans ce contexte, l’illustrateur doit se faire historien et surtout il doit habiter cette histoire comme un comédien rentre dans son personnage. C’est ce que Fred Duval, scénariste de bande dessinée, nous expliquera en nous emmenant dans l’envers du décor …. Quand on aborde une Bande Dessinée, on lit les textes mais peut-on imaginer ce que chaque décor, chaque costume, chaque détail sous-entend de recherches ? Pour ne pas risquer un anachronisme ou la moindre erreur dans ce contexte, l’illustrateur… +33 6 24 33 12 34 https://sasdit.org/ Quand on aborde une Bande Dessinée, on lit les textes mais peut-on imaginer ce que chaque décor, chaque costume, chaque détail sous-entend de recherches ? Pour ne pas risquer un anachronisme ou la moindre erreur dans ce contexte, l’illustrateur doit se faire historien et surtout il doit habiter cette histoire comme un comédien rentre dans son personnage. C’est ce que Fred Duval, scénariste de bande dessinée, nous expliquera en nous emmenant dans l’envers du décor …. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Valmont Autres Lieu Valmont Adresse Salle de la concorde Rue Louis Barbier Ville Valmont lieuville 49.74204#0.51311