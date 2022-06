Conférence La Cité silencieuse – Clairvivre Bouxwiller, 19 juin 2022, Bouxwiller.

Conférence La Cité silencieuse – Clairvivre Bouxwiller

2022-06-19 – 2022-06-19

Bouxwiller 67330

EUR Nous sommes en 1939 et la Seconde Guerre mondiale éclate. L’Alsace, au carrefour de la France et de l’Allemagne subit à nouveau de terribles évènements et une partie de sa population se voit évacuée vers le Sud-Ouest de la France.

Parmi les institutions qui doivent quitter l’Alsace, les Hospices Civils de Strasbourg se voient contraints de rejoindre Clairvivre, une cité utopique réservée aux tuberculeux, perdue dans la campagne de Dordogne. Au travers de l’histoire de cet établissement, c’est toute l’histoire de l’évacuation et de l’exode de millions de personnes qui est mise au centre de l’ouvrage. Le lieu devient un phare pour les exilés de toutes origines, républicains espagnols, juifs alsaciens et étrangers, réfractaires au S.T.O, résistants, handicapés… L’hôpital soigne mais c’est aussi un établissement où l’on meurt.

Un homme, Marc Lucius, administrateur des Hospices Civils, gère l’ensemble de l’établissement, refuse de retourner en Alsace occupée et fonde avec d’autres, l’Hôpital des Réfugiés de Clairvivre. Il n’aura de cesse de faire fonctionner son hôpital pour y sauver des vies et pas seulement celle des malades dont il a la charge.

Le cimetière de Clairvivre est le témoin d’une époque, il a figé l’espace-temps et nous fait découvrir, au travers des destins individuels, ce que fut Clairvivre et quelle histoire la cité silencieuse nous révèle.

LE CONFÉRENCIER : Christophe WOEHRLE, Auteur du livre du même nom, primé par l’académie des sciences, lettres et arts d’Alsace, lui décernant le Prix de la Décapole 2020, et par la Société Française d’Histoire des Hôpitaux lui décernant en 2020 la Médaille d’Or.

Conférence de Christophe Woehrlé , sur le thème de son livre primé par l’Académie des sciences, lettres et arts d’Alsace.

+33 3 88 70 97 17

Nous sommes en 1939 et la Seconde Guerre mondiale éclate. L’Alsace, au carrefour de la France et de l’Allemagne subit à nouveau de terribles évènements et une partie de sa population se voit évacuée vers le Sud-Ouest de la France.

Parmi les institutions qui doivent quitter l’Alsace, les Hospices Civils de Strasbourg se voient contraints de rejoindre Clairvivre, une cité utopique réservée aux tuberculeux, perdue dans la campagne de Dordogne. Au travers de l’histoire de cet établissement, c’est toute l’histoire de l’évacuation et de l’exode de millions de personnes qui est mise au centre de l’ouvrage. Le lieu devient un phare pour les exilés de toutes origines, républicains espagnols, juifs alsaciens et étrangers, réfractaires au S.T.O, résistants, handicapés… L’hôpital soigne mais c’est aussi un établissement où l’on meurt.

Un homme, Marc Lucius, administrateur des Hospices Civils, gère l’ensemble de l’établissement, refuse de retourner en Alsace occupée et fonde avec d’autres, l’Hôpital des Réfugiés de Clairvivre. Il n’aura de cesse de faire fonctionner son hôpital pour y sauver des vies et pas seulement celle des malades dont il a la charge.

Le cimetière de Clairvivre est le témoin d’une époque, il a figé l’espace-temps et nous fait découvrir, au travers des destins individuels, ce que fut Clairvivre et quelle histoire la cité silencieuse nous révèle.

LE CONFÉRENCIER : Christophe WOEHRLE, Auteur du livre du même nom, primé par l’académie des sciences, lettres et arts d’Alsace, lui décernant le Prix de la Décapole 2020, et par la Société Française d’Histoire des Hôpitaux lui décernant en 2020 la Médaille d’Or.

Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-04-22 par